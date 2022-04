Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: EN-Kreis: Rot für Raser, Poser & illegales Tuning am CAR-Freitag

EN-Kreis (ots)

Im Rahmen der landesübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion CAR FRIDAY führt auch die Polizei EN am Karfreitag, den 15. April 2022 Verkehrskontrollen im gesamten Kreis durch. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Bekämpfung illegaler Autorennen und Tuning- bzw. Poserszene.

Die Hintergründe: Der Karfreitag hat sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem Event in der Raser-, Poser- und Tuningszene entwickelt. In Abwandlung des eigentlich religiös geprägten Feiertags, finden an diesem Tag unter dem Motto "Car-Friday" üblicherweise Aktionen der Szene statt.

ℹ️ Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: https://polizei.nrw/en/node/34504

