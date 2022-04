POL-EN: Herdecke: Zwei verletzte Personen bei Frontalzusammenstoß

Schwelm (ots) - In Folge eines Verkehrsunfalls auf der Beyenburger Straße wurde am vergangenen Dienstag (12.04.), gegen 17:50 Uhr, eine Person leicht verletzt. Ein 61-jähriger Wuppertaler war mit einem Ford in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. Er übersah bei der Überquerung einer dort befindlichen Kreuzung eine auf der Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Beyenburg fahrende und vorfahrtsberechtigte 48-jährige Frau aus ...

mehr