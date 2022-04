Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau durchschaute Betrugsversuch

Meiningen (ots)

Eine 61-jährige Meiningerin erhielt am Mittwoch eine Nachricht über einen Massengerdienst, in der ihr ihre vermeintliche Tochter schrieb, ihr altes Handy verloren zu haben und nun über eine neue Nummer zu erreichen wäre. Sie beschrieb eine finanzielle Notlage und gab an, dringend knapp 2.000 Euro überweisen zu müssen. Ihre "Mutter" bekäme das Geld auch am Folgetag zurück. Vollkommen richtig reagierte die Meiningerin, rief ihre wirkliche Tochter unter der ihr bekannten Nummer an und stellte dabei fest, dass Betrüger versuchten, an ihr Erspartes zu gelangen. Bleiben auch Sie ebenso wachsam und fallen Sie nicht auf derartige Nachrichten herein. Überweisen Sie niemals Geld und versuchen Sie Ihre tatsächlichen Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern und anderen Kontaktdaten zu erreichen.

