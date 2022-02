Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unbekannte brechen in mehrere Apotheken ein

Landau/Neupotz/Wörth/Kandel (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 22.02.2022, wurden insgesamt 5 Apotheken im Dienstgebiet der Polizeidirektion Landau durch bislang unbekannte Täter angegangen. Um 00:45 Uhr wurde in eine Apotheke in der Max-Planck-Straße in Landau eingebrochen. Die Täter gingen mehrere Räumlichkeiten an, bevor sie das Gebäude ohne Beute verließen. Der nächste Einbruch wurde gegen 03:00 Uhr in Neupotz gemeldet. Dort war eine Apotheke in der Hauptstraße das Ziel. In diesem Fall erbeuteten die Täter mehrere tausend Euro. Nach Bekanntwerden des zweiten Einbruchs wurden alle Apotheken im Dienstgebiet der PD Landau bestreift und überprüft. Bei dieser Überprüfung wurden drei weitere Apotheken festgestellt, die Aufbruchsspuren aufwiesen. Neben einer Apotheke im Südring in Landau, wurden Gebäude in der Ottstraße in Wörth und der Hauptstraße in Kandel angegangen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde in diesen Fällen nichts entwendet. Bislang liegen der Polizei nur vage Täterhinweise vor. Laut Zeugenberichten wurde ein dunkler Kleinwagen beim Verlassen einer der genannten Örtlichkeit beobachtet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Nummer 06341/287-0 entgegen.

