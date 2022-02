Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Mehrfamilienhaus im Nordring

Landau (ots)

In der Nacht zu Samstag, 19.02.2022, hebelten zwischen 00:00 und 04:00 Uhr bislang Unbekannte die Haustür zu einem Mehrparteienhaus im Landauer Nordring auf. Anschließend gelangten sie durch Aufhebeln der Wohnungstür in eine Wohnung und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Letztlich wurde ein niedriger, dreistelliger Betrag Bargeld entwendet. Eine weitere Bewohnerin des Anwesens stellte ebenfalls frische Hebelspuren an ihrer Wohnungstür fest. Hier scheiterten die Täter aber an der massiven Beschaffenheit der Tür und es blieb beim Versuch. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

