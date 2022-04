LPI-SHL: Dieseldiebe

Hildburghausen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Baucontainer, der auf dem Dach einer Baustelle in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen steht, auf. Sie entwendeten alles an Bauwerkzeugen, was nicht niet- und nagelfest war und machten sie danach noch an der Baustelle direkt zu schaffen. Die Unbekannten rissen Betonsteine aus ihrer Fassung und verursachten einen Gesamtschaden von über 5.000 Euro. Zeugen, die ...

