LPI-SHL: Roller übersehen

Seligenthal (ots) - Eine 62-Jährige radelte heute Morgen gegen 06:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Seligenthal. Als sie in die Körler Straße abbog, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in den Einmündungsbereich ein und missachtete die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß worduch die Dame das Gleichgewicht verlor, auf der Motorhaube aufschlug und anschließend verletzt ...

