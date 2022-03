Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin übersehen

Am Mittwoch fuhr ein Autofahrer in Ulm eine Fußgängerin an.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Der 47-jährige Fahrer des Opel fuhr in der Einsteinstraße in Richtung Jägerstraße. Er bog nach links in die Erlenstraße ab. Dabei übersah er eine 51-jährige Fußgängerin die die Erlenstraße gerade überquerte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

