POL-MR: + Unfallfluchten in Stadtallendorf und Marburg + Fußgängerin in Marburg von Auto erfasst + Polizei stoppt Promillefahrer +

Stadtallendorf: Parkplatzrempler in der Limburger Straße -

Rund 2.000 Euro Reparaturkosten kommen auf die Besitzerin eines Mercedes CLA zu, weil ein flüchtiger Unfallfahrer gegen ihren schwarzen Benz gestoßen war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Wagen stand im Zeitraum vom 22.02.2022 (Dienstag), gegen 09.00 Uhr bis zum 24.02.2022 (Donnerstag), gegen 12.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 4. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige das Heck der C-Klasse und beschädigte Stoßstange und Radlauf. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden.

Marburg: Nach Spiegelunfall Zeugen gesucht -

Beim Vorbeifahren touchierte in der Haspelstraße ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand abgestellten Skoda. Der Außenspiegel des blauen Fabia zerbrach - die Reparatur wird etwa 300 Euro kosten. Zeugen, die den Aufprall am 22.02.2022 (Dienstag), zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, beobachteten oder die sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 mit der Marburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Marburg: Fußgängerin von VW erfasst -

Schwere Verletzungen trug eine 42-jährige Fußgängerin durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw davon. Die Marburgerin lief gestern Abend (24.02.2022), gegen 19.00 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Barfüßertor" und überquerte die Einmündung der Straße "Rotenberg" über eine Fußgängerfurt. Der Fahrer eines einbiegenden VW Touran übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Marburgerin und ihren Transport in die Klinik. Der 64-jährige Wetzlarer im Touran kam mit dem Schrecken davon.

Steffenberg: Auf Trunkenheitsfahrt folgt Blutentnahme -

Eine Streife der Biedenköpfer Polizei zog gestern Nachmittag (24.02.2022) einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 16.50 Uhr stoppten die Ordnungshüter den 56-Jährigen mit seinem Golf. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, ließen sie den in Dautphetal lebenden Mann pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 4,46 Promille an. Die Polizisten nahmen den Promillefahrer mit auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher. Den 56-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

