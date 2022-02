Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unter Einsatz eines Messers Wertsachen gefordert

22-Jähriger in Untersuchungshaft

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Biedenkopf: Der Versuch, unter Einsatz eines Messers die Wertsachen seines Opfers zu erlangen, endete für einen 22-jährigen Mann aus Biedenkopf in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln unter anderem wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Mittwochnachmittag (23.02.2022), gegen 12.50 Uhr alarmierten Schüler der Berufsschule über Notruf die Polizei. Ein Mann mit einem Messer halte sich auf dem Gelände auf, so die ersten Meldungen. Anhand der abgegebenen Zeugenbeschreibung wurde eine zur Berufsschule entsandte Streife der Polizeistation Biedenkopf auf einen Mann in einer größeren Menschenansammlung auf dem Parkplatz im hinteren Bereich der Berufsschule aufmerksam. Die Polizeibeamten beobachteten, wie der Mann seinem Gegenüber einen heftigen Stoß gegen die Brust versetzte, und griffen sofort ein. Der Angreifer wehrte sich heftig gegen seine Festnahme und versuchte, sich gewaltsam zu befreien. Hierdurch trug einer der Polizeibeamten Verletzungen an der Hand sowie am Knie davon und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige zuvor versucht hatte, gewaltsam die Wertsachen eines 21-jährigen Mannes aus Gladenbach zu erlangen. Hierbei hielt der Tatverdächtige dem Zeugen ein Messer an den Hals und forderte von ihm die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Der Zeuge stieß den Angreifer von sich weg, worauf dieser das Messer auf den Boden legte. Jetzt kam es zu einem Gerangel, wobei dem 21-Jährigen mehrere außenstehende Tatzeugen zu Hilfe kamen, denen es auch gelang, das Tatmesser zu sichern.

Ersten Hinweisen zu Folge soll es bereits vor diesem Tatgeschehen zu ähnlich gelagerten Übergriffen gekommen sein, bei denen ebenfalls ein Messer zum Einsatz kam. Zur weiteren Sachaufklärung ist insbesondere von Bedeutung, ob der mutmaßliche Täter in Biedenkopf, insbesondere im Bereich Zughaltestelle Wissenscampus, weitere Schüler*innen oder andere Personen bedroht hat. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht nach möglichen weiteren Opfern sowie Zeuginnen und Zeugen und bittet diese, sich unter Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten in der Vergangenheit bereits mehrfach - unter anderem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten - gegen den Festgenommenen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-jährige Tatverdächtige am 24.02.2022 dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Marburg vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr anordnete.

Sarah Antonia Otto, Staatsanwältin als Gruppenleiterin und stv. Pressesprecherin

Guido Rehr, Pressesprecher der Polizei

