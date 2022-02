Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: International gesuchter Wohnungseinbrecher von Bundespolizei bei Grenzüberwachungsmaßnahmen gefasst

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagmorgen einen von den ungarischen Behörden mit europäischen Haftbefehl gesuchten Wohnungseinbrecher festgenommen.

Der 50-jährige Ungare war aus den Niederlanden angereist und wurde im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert. Bei der Abfrage in den nationalen und internationalen Fahndungsbeständen stellte sich heraus, dass der 50-Jährige mit europäischen Haftbefehl in einem internationalen Rechtshilfeersuchen der ungarischen Behörden gesucht wurde. Die ungarischen Behörden hatten nach dem Betroffenen gefahndet, da er dringend tatverdächtig ist, in mehrere Wohnungen eingebrochen zu sein. Er wurde gestern beim Amtsgericht Aachen vorgeführt, welches eine Festhalteanordnung erließ. Er wurde im Anschluss in die für ihn zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln anhängige Auslieferungsverfahren dauert zurzeit noch an.

Nach seinem 42-jährigen ungarischen Begleiter wurde auch mit Haftbefehl gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Aachen suchte den Betreffenden wegen Diebstahls. Da der Haftbefehl zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war und der 42-Jährige seine Geldstrafe in Höhe von 380,- Euro sofort begleichen konnte, blieb ihm die ersatzweise verhängte Freiheitsstrafe von 38 Tagen erspart. Er konnte nach Zahlung der Geldstrafe seine Weiterreise antreten.

