POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, 05.03.2022, um 15:30 Uhr, streifte ein 19-jähriger Fahrradfahrer im Friedenspark ein 4-jähriges Kind. Das Kind erlitte eine Platzwunde am Kopf und wurde in Begleitung eines Elternteils in ein Krankenhaus verbracht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

