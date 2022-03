POL-PPRP: Einbruch in einen Baucontainer

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Samstag, 05. März 2022, 14 Uhr, bis zum Sonntag, 06. März 2022, 14 Uhr brachen Unbekannte an einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Süd - Schöngewann" die Tür auf und entwendeten Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 450 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Kleingartenanlage gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

