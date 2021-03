Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim - 2103121

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (24. März 2021) ist bei einem Alleinunfall in Monheim am Rhein ein 49-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Das war geschehen:

Gegen 17:20 Uhr war der Hildener mit seiner Yamaha über die Berghausener Straße in Richtung Langenfeld gefahren. Nach aktuellen Ermittlungen rutschte er wegen kleinerer Steine auf Höhe eines dortigen Fast-Food-Restaurants weg und verlor so die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Ampelmast.

Bei dem Sturz wurde der Hildener schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

