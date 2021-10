Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Einbruch in Schützenhalle

Wesuwe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Schützenhalle in der Schützenstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese nach Diebesgut. Weiterhin versuchten sie gewaltsam einen Getränkeanhänger aufzubrechen, der sich in unmittelbarer Nähe der Halle befand. Beute machten sie offenbar keine. Im Anschluss der Tat entwendeten sie jedoch Kupferdachrinnen von dem Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05923/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell