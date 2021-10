Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Einbruch in Kindertagesstätte

Dersum (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einer Kindertagesstätte auf dem Kolpingplatz zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter brachen auf dem Gelände eine Holzhütte auf. Diebesgut wurde nicht erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell