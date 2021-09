Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Holte-Lastrup - Pflanzen und Deko gestohlen

Holte-Lastrup (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter von der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Am Bullerberg mehrere Pflanzen und Gartendekorationen entwendet. Sie erbeuteten einen 50 Zentimeter hohen Gartenzwerg, sieben Solar-Bodenstecklampen, eine Zitruspflanze mit Blumenübertopf sowie weitere acht Pflanzen. Der Schaden beträgt etwa 230 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

