Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Unfall zwischen Rennrad und Pkw

Wetter (ots)

Am 16.04.2022 kam es auf der Wasserstraße zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw. Gegen 15:00 Uhr beabsichtigte ein 41-jähriger Hagener mit seinem VW Passat aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr einzufahren. Während des Ausparkvorgangs übersah er einen 25-jährigen Wetteraner, welcher ebenfalls die Wasserstraße mit seinem Rennrad befuhr. Es kam zu einer Kollision, wodurch sich der 25-Jährige mit seinem Rennrad überschlug und zu Fall kam. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell