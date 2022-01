Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Angriff auf Zugbegleiter

Lahr (ots)

Am 16. Januar hat ein 19-Jähriger in einer Regionalbahn zwischen Herbolzheim und Offenburg einen Zugbegleiter angegriffen. Der syrische Staatsangehörige war nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins und konnte sich zudem gegenüber dem Zugbegleiter nicht ausweisen. Dieser verständigte daraufhin die Bundespolizei. Am Bahnhof Lahr griff der 19-Jährige den Zugbegleiter dann unvermittelt mit mehreren Faustschlägen an, beleidigte ihn und verließ anschließend den Zug. Eine alarmierte Streife der Landespolizei konnte den Tatverdächtigen und seine Begleitpersonen am Bahnhof Lahr feststellen. Der Zugbegleiter konnte die Schläge mit seinem mobilen Kontrollgerät abwehren und verletzte sich dadurch nicht. Den Syrer erwartet nun eine Anzeige.

