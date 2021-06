Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Zimmern ob Rottweil, Lkrs. RW)Schweizer Audi-Sportwagen gefährdet andere

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil zu einem gefährlichen Verhalten eines Audi-Fahrers, der mit seiner PS-starken Limousine am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Autobahnabschnitt zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen mehrere Autofahrer mit seiner Fahrweise gefährdete. Der junge Mann in seinem RS 3 hatte auf der Überholspur gedrängelt und schließlich versucht, rechts zu überholen. Als er wieder auf die Überholspur wechselte, musste ein anderer Autofahrer stark abbremsen und nach links ausweichen. Dabei kam es beinahe zum Unfall. Auch weitere Autos hatte der 19-Jährige, der am Steuer des Wagens saß, auf diese Weise gefährdet. Die Polizei bittet Autofahrer, die von dem schwarzen Audi mit Schweizer Autonummer bedrängt worden sind, sich unter Telefon 07733 9960 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell