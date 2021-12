Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Neuhausen/ Fildern (ES): Motorroller in Brand geraten

Ein brennender Piaggio-Roller hat am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Seestraße auf den Plan gerufen. Offenbar infolge eines technischen Defekts war das neben einem Wohnhaus abgestellte Zweirad gegen 6.10 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, durch die auch die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell