POL-CLP: Einzelmeldungen für den Landkreis Vechta (mit Foto)

Vechta - Fundunterschlagung (siehe beigefügtes Bild)

Am 04. Mai 2022 wurde im Rahmen einer Kontrolle eines 20-jährigen aus Vechta ein Fahrrad sichergestellt. Der 20-jährige gab an, dieses am Vortag (03. Mai 2022) auf dem Stoppelmarktgelände gefunden zu haben.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke "Bulls".

Falls Sie sachdienliche Hinweise zum Besitzer des Fahrrads auf dem Bild machen können, setzen sie sich mit der Polizei Vechta unter 04441 9430 in Verbindung.

