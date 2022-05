Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lindern - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, den 14. Mai 2022, 13:00 Uhr, und Montag, den 16. Mai, 06:30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen Diesel aus mehreren Baumaschinen und einem Notstromaggregat, die auf einer Baustelle in der Hauptstraße abgestellt wurden. Außerdem wurde die Windschutzscheibe eines Radladers beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Essen - Diebstahl aus Werkstatt

In der Zeit zwischen Sonntag, den 10. Mai 2022, 21:00 Uhr, und Montag, den 16. Mai 2022, 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt in der Lastruper Straße und entwendeten diverses Werkzeug und zwei Pedelecs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, den 16. Mai 2022, um 17:45 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf ein, auf der Emsteker Straße fahrendes, Kleinkraftrad ohne Kennzeichen aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt und das Fahrzeug außerdem nicht versichert ist. Dem Fahrer erwarten nun zwei Strafverfahren, außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 16.05.2022, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 46-jähriger Mann aus Goldenstedt fuhr mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt und befand sich zum Unfallzeitpunkt in einem Verkehrsstau kurz vor dem Bahnübergang in Höhe des dortigen Supermarkts, als eine junge Fahrradfahrerin von rechts die Straße überquerte. Das junge Mädchen touchierte dabei mit einer Pedale und dem Lenker das Fahrzeug des Geschädigten, sodass am Pkw ein Schaden entstand. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt, ohne auf die Zurufe des Geschädigten und einer Zeugin zu reagieren, fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

