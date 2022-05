Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe- Diebstahl von Firmengelände eines Getränkemarktes

Zwischen Samstag, den 14.Mai 2022, gegen 13.00 Uhr und Sonntag, den 15.Mai 20222, um 19.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände eines Getränkemarktes Am Hafen. Anschließend trugen sie 20 leere Fässer vom Gelände und versteckten diese in einem angrenzenden Waldstück, wo sie durch den Firmeninhaber aufgefunden wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, den 14.Mai 2022, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, den 15.Mai 2022, um 09.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW, Skoda Superb. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einer Hofeinfahrt in der Straße Am Wall. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

