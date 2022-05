Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Vechta vom 15.05.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Gartenmöbel/-deko aus dem Außenverkaufsbereich des JYSK-Geschäfts in Lohne. Die Menge des Diebesguts lässt darauf schließen, dass der/die Täter vermutlich mit einem Transporter oder einem Pkw mit Anhänger auf das Grundstück gefahren ist/sind. Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442-808460 entgegen.

Vechta - Körperverletzung

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurde ein 13-Jähriger in Vechta, Vechtaer Marsch, durch einen Unbekannten angesprochen und unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen sowie zu Boden geschubst. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter unerkannt. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall werden unter 04441-9430 von der Polizei Vechta entgegengenommen.

Vechta - Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es in Vechta, dortige Kneipe in der Großen Straße, zu einer Körperverletzung zwischen zwei alkoholisierten 30-Jährigen. Die Personen haben sich dabei gegenseitig mit Fäusten geschlagen und dabei verletzt. Es werden Ermittlungsverfahren gegen beide Personen eingeleitet.

Vechta - Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr kam es in Vechta in der Bremer Straße zur einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen. Zwei bekannte Täterinnen sowie eine noch unbekannte Täterin schlugen und traten dabei auf die männliche Person ein, sodass diese verletzt wurde. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall werden unter 04441-9430 von der Polizei Vechta entgegengenommen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Freitag in der Zeit zwischen 20:00 - 21:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter das Fahrrad des geschädigten 60-Jährigen im Rotdornweg in Vechta. Hinweise zu dem Vorfall werden unter 04441-9430 von der Polizei Vechta entgegengenommen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Lohne, Schellohner Weg, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses durch einen Graffiti-Schriftzug "ACAB" durch unbekannte Täter beschädigt. Hinweise zu dem Vorfall werden unter 04442-808460 von der Polizei Lohne entgegengenommen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag um 10:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 40-jährigen Frau aus Dinklage, die mit einem Pkw die Burgstraße in Dinklage befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag um 20:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 37-jährigen Mann aus Veendam, Niederlande, der mit einem Pkw die Dinklager Straße in Lohne befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

