Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Konz (ots)

Am Donnerstag, den 07.04.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen 05.30 Uhr - 15.30 Uhr, im vorderen Bereich des Möbel Martin-Parkplatzes, Parallel zum Luxemburger Damm, in Konz ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter roter Mazda erheblich im Heckbereich beschädigt und noch nach vorne auf den Bordstein geschoben. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter 06501-92680 in Verbindung zu setzen.

