Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach tragischem Unfall am Hbf Lünen - Frau stürzt und gerät zwischen Zug und Bahnsteig

Lünen - Münster (ots)

Freitagabend (14. Januar) kam es im Hauptbahnhof Lünen zu einem Unfall. Eine 61-Jährige verlor in Folge dessen einen Finger.

Gegen 21 Uhr soll die Frau aus Münster versucht haben, die Tür des bereits abfahrenden RB 50 in Richtung Münster zu öffnen. Hierbei sei sie nach Zeugenaussagen ausgerutscht, gestürzt und zwischen den fahrenden Zug und der Bahnsteigkante gefallen. Die Verunfallte habe sich so gut wie möglich gegen die Bahnsteigkante drücken können, wobei ein Finger aber an die Gleise geriet, den der abfahrende Zug überrollte.

Zeugen haben sofort einen Rettungswagen alarmiert. Wenig später erreichten Kräfte der Feuerwehr Lünen den Hauptbahnhof und versorgten die Frau. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Bundespolizisten sperrten den Bereich ab, befragten Zeugen und sicherten Spuren. Die Strecke konnte circa eine Stunde nach dem Vorfall wieder freigegeben werden.

