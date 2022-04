Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall durch umstürzenden Baum

Kenn (ots)

Glück im Unglück hatte eine 31- jährige Autofahrerin am heutigen Donnerstag, 07.04.2022, als sie die L 151 in Richtung Mertesdorf befuhr. Aufgrund des Sturmes fiel kurz hinter der Ehranger Brücke ein Baum unmittelbar vor ihr auf die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen. Ihr Auto wurde an der Motorhaube beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell