Cloppenburg - Fahrraddemo "Kiddical Mass"

Im Rahmen der bundesweiten Initiative "Kiddical Mass" wurde am 15. Mai 2022 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, im Innenstadtbereich eine Fahrraddemo für fahrrad- und kinderfreundliche Orte durchgeführt. Es fand eine Kundgebung sowie ein Fahrrad-Aufzug mit ca. 30 Teilnehmenden statt, bei dem es lediglich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kam.

Benstrup - Diebstahl von KFZ Kennzeichen

In der Zeit zwischen Samstag, den 14. Mai 2022, gegen 22:30 Uhr, und Sonntag, den 15. Mai, 12:00 Uhr, haben unbekannte Personen die Kennzeichen eines in der Straße Flasland abgestellten Fiat entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Ermke - Diebstahl einer aufblasbaren Werbefigur

Am Sonntag, den 15. Mai 2022, in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen eine aufblasbare Werbefigur. Diese befand sich auf einem Sportplatz in Ermke, auf dem zur Tatzeit das Schützenfest der St. Sebastian-Schützenbruderschaft stattfand. Die Werbefigur stellt eine männliche Person in Schützenkleidung dar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Am Sonntag, den 15. Mai 2022, in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 20:20 Uhr, entwendete eine unbekannte Person aus einem in der Luise-Hensel-Straße abgestellten PKW eine schwarze Damenhandtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung und Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, den 14. Mai 2022, 20:00 Uhr, und Sonntag, den 15. Mai 2022, 08:00 Uhr, ist es auf einer Grünfläche zwischen den Straßen Am Alten Lockschuppen und Eisenbahnstraße zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Personen beschädigten eine dort aufgestellte Holzbank und entwendeten zwei weiße Holzklappstühle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Hausfriedensbruch

Am Sonntag, den 15. Mai 2022, gegen 21:00 Uhr, drangen unbekannte Personen in ein Schulgebäude in der Leharstraße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, den 15. Mai 2022, gegen 11:40 Uhr, wurde bei einer Verkehrskontrolle bei einem PKW eines 35-jährigen Mannes aus Höltinghausen festgestellt, dass an dem Fahrzeug Veränderungen vorgenommen worden sind, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, den 15. Mai 2022, um 15:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 72 aus Richtung Anschlussstelle Bethen kommend in Richtung Anschlussstelle Cloppenburg zu einem Auffahrunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Detmold beabsichtigte, die Bundesstraße an der Ausfahrt Cloppenburg zu verlassen und verringerte dafür seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein dahinterfahrender, 19-jähriger Mann aus Lähden zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfalle, bei dem sich der 29-jährige Mann leicht verletzte.

