Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf In der Zeit zwischen Freitag, den 13. Mai 2022, 17:00 Uhr, und Sonntag, den 15.Mai 2022, 13:30 Uhr, wurde ein in der Baltrumer Straße abgestellter Audi eines 50-jährigen Mannes aus Lohne durch bislang unbekannte Personen zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

