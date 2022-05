Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Sachbeschädigung an Grundschule

Zwischen Freitag, den 13.Mai 2022, gegen 15.30 Uhr und Montag, den 16.Mai 2022, um 06.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Eingangstür der Grundschule an der Friesoyther Straße mit Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 16.Mai 2022, gegen 15.39 Uhr befuhr ein 41-jähriger Friesoyther mit seinem Motorrad die Böseler Straße in Richtung Friesoythe. In einem dortigen Kreisverkehr kam er aufgrund einer mit Diesel verunreinigten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 15.Mai 2022, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr kam es in der Mozartstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

