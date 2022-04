Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Dortmund-Marten - Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0460

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Marten hat sich am Samstag (23. April) ein Tötungsdelikt ereignet. Ein 21-jähriger Mann aus Bochum starb durch einen Messerstich in den Hals. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger hat sich am Sonntagabend selbst bei der Polizei gestellt.

Die Leiche des Bochumers war am Abend gefunden worden. Noch in der Wohnung nahmen Polizeibeamte die 26-jährige Wohnungsinhaberin fest. Der Tatverdacht gegen sie erhärtete sich jedoch nicht, weshalb sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Der 21-jährige tatverdächtige Dortmunder wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei ermittelt.

