POL-DO: Polizisten erwischen bei Verkehrsunfallaufnahme Einbrecher auf frischer Tat - Festnahme!

Dortmund (ots)

Bei einer Verkehrsunfallaufnahme an der Enscheder Straße haben zwei Polizeibeamte gestern (24.4.) einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Dieser war in einem leerstehenden Hotel unterwegs, das zur Zeit renoviert wird - es folgte die Festnahme.

Um 12.25 Uhr stand die Streifenwagenbesatzung an der Enscheder Straße um eigentlich einen Verkehrsunfall aufzunehmen. Kurzfristig änderte sich der Einsatz für die Beamten: Ein mutmaßlicher Einbrecher verließ mit Sack und Pack ein leerstehendes Hotel an der Enscheder Straße. Als der Verdächtige die Polizisten entdeckte, ließ er seinen blauen Sack fallen und rannte in südliche Richtung davon. Fast zeitgleich machte sich auch ein Zeuge (52 Jahre, aus Dortmund) bemerkbar, der den Tatverdächtigen auf der Baustelle im leeren Hotel gesehen hatte. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 29-jährigen Mann aus Essen.

In dem Hotel, das durch eine Renovierung gerade nicht in Betrieb ist, stellten die Beamten Einbruchsspuren fest. In dem Sack, den der Tatverdächtige beim Erblicken der Polizisten fallen gelassen hatte, konnte Diebesgut im Wert von rund 2000 Euro (Bildschirme) aufgefunden werden.

Der mutmaßliche Einbrecher befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam, ein Richter prüft gerade seine direkte Inhaftierung. Die Ermittlungen - auch zu einem weiteren Tatverdächtigen - dauern an.

