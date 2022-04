Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizeibeamter in Freizeit hält Tatverdächtigen bis Eintreffen der Kollegen fest

Dortmund (ots)

Ein in Freizeit befindlicher Polizeibeamter hat am Samstagabend (23. April) in Dortmund-Brackel einen Tatverdächtigen verfolgt und bis zum Eintreffen weiterer Kollegen an seiner Flucht gehindert. Der Jugendliche hatte zuvor eine Fußplatte einer Warnbarke auf die Fahrbahn geworfen und einen Verkehrsunfall verursacht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 16-jähriger Dortmunder gegen 22.40 Uhr auf dem Gehweg am Brackeler Hellweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 140 nahm der unter Alkohol und Betäubungsmittel stehende Jugendliche eine Fußplatte einer Warnbarke und schleuderte diese unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein 52-Jähriger aus Dortmund konnte mit seinem Pkw nicht mehr ausweichen und fuhr über die Platte. Es entstand ein Sachschaden.

Der junge Mann flüchtete. Ein Polizeibeamter der gerade erst seinen Dienst beendet hatte, beobachtete die Tat und verfolgte den Jugendlichen. Auf der Flughafenstraße holte der 25-jährige Beamte den Flüchtenden ein und hielt ihn bis zum Eintreffen weiterer Polizisten fest.

Diese brachten ihn zur Polizeiwache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Im Anschluss wurde der Jugendliche in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

