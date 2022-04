POL-DO: Vorfahrt missachtet: Drei Personen bei Unfall in Dortmund verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0450 Am heutigen Nachmittag (22. April) ist es an der Castroper Straße in Dortmund-Oestrich zu einem Kellerbrand gekommen. Wenig später brannte es in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Emsinghofstraße. Die Dortmunder Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen meldeten Zeugen um ...

mehr