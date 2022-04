Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung in der nördlichen Innenstadt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0455

In der Nacht zu Sonntag (24. April) ist es an der Nordstraße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten gekommen. Die Tätergruppe flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten eigenen Angaben hielten sich fünf Personen, die im Laufe des Vortags an einer Wahlkampveranstaltung in Dortmund teilnahmen, gegen 1.30 Uhr an der Nordstraße auf. In Höhe einer Lokalität seien unvermittelt etwa zehn Unbekannte auf die Gruppe zugegangen und sollen diese beleidigt haben. Im weiteren Verlauf schubsten die Täter mindestens einen der Männer aus Hessen, schlugen einem weiteren mit der Faust ins Gesicht und warfen eine Flasche in Richtung der Gruppe, die einen 17-Jährigen knapp verfehlte.

Um weiteren Übergriffen zu entgehen lief das Quintett im Alter von 17 bis 27 Jahren in südliche Richtung. Die Täter folgten ihnen zunächst, bevor sie in Richtung Norden flüchteten.

Fünf der mutmaßlichen Angreifer können durch die Zeugen beschrieben werden, darunter zwei Frauen, die jedoch nicht an der Tathandlung selbst beteiligt waren:

1. Täter

ca. 30 Jahre alt, 190 cm groß, stabile Statur, dunkler Bart, dunkle Haare, trug ein "Lonsdale" Sweatshirt

2. Täter

Mitte 20, ca. 180 cm groß, schlank, kurze blonde Haare, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke

3. Täter

Ende 20, Vollbart, mittellanges lockiges Haar, trug ein dunkles Sweatshirt, eine dunkle Jeans und ein helles T-Shirt

Die beiden Frauen waren etwa Mitte 20 und hatten blondes Haar. Die eine war ca. 165 cm, die andere 180 cm groß.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung ein.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

