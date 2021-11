Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen und anschließende Fahrerflucht

Möhra (ots)

Am Donnerstag fuhr ein Ford-Fahrer gegen 09:20 Uhr auf der Landstraße von Möhra nach Gräfen-Nitzendorf. Er wollte nach dem Ortsausgang von Möhra nach links auf den Feldweg in Richtung Moorbach abbiegen, ließ dazu seinen PKW ausrollen und blinkte links. Gerade als er sein Fahrzeug rumziehen wollte, überholte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Autos. Ein Ausweichen gelang nicht mehr und beide PKW stießen zusammen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte einfach seine Fahrt fort und fuhr in Richtung Gräfen-Nitzendorf weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

