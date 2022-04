Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparktes Auto beschädigt

Lübbecke (ots)

Ein auf einem Parkplatz im Großen Torfmoor abgestelltes Auto wurde am Samstag (16.04.) mutmaßlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte später unerkannt.

Den aktuellen Erkenntnissen nach stellte ein Hüllhorster seinen Volkswagen am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz am "Moordamm" ab. Als er rund zwei Stunden später nach seinem Spaziergang zum schwarzen Passat zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an Kotflügel und Stoßstange fest. Vom Verursacher keine Spur. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten an der Anstoßstelle roten Fremdlack feststellen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten mögliche Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer (0571) 8866-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell