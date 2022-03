Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in der Reichsstraße

Gera (ots)

Gera: Gegen 17.25 Uhr wurde die Polizei Gera am gestrigen Donnerstag (24.03.2022) in die Reichsstraße gerufen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes kam es zuvor zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der derzeit noch unbekannte Täter geriet nach bisherigen Erkenntnissen zunächst in einen verbalen Streit mit einem 71-jährigen Mann. In dessen Verlauf schlug der Täter den Geschädigten mit der Faust. Der Geschädigte wurde vor Ort medizinisch behandelt. Dem Täter gelang vor Eintreffen der Beamten die Flucht. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell