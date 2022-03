Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Landwirtschaftsbetriebe geraten ins Visier von Einbrechern - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Gleich zweimal schlugen derzeit noch unbekannte Einbrecher im Bereich Schmölln zu. Am gestrigen Mittwoch (23.03.2022) erhielt die Altenburger Polizei zunächst die Mitteilung, dass in das Bürogebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes in Am Kemnitzgrund eingebrochen wurde. Vor Ort bestätigte sich dies. Der oder die Täter gelangten vermutlich in der Zeit vom 22.03.2022, 17.00 Uhr - 23.03.2022, 06.40 Uhr durch das Einschlagen eines Fensters in das Gebäude und stahlen daraus diverse elektronische Steuerteile für landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen. Noch während der Aufnahme dieses Einbruchs wurde ein weiterer, ähnlicher Sachverhalt aus der Thomas-Müntzer-Siedlung in Schmölln gemeldet. Hier gelangten unbekannte Täter im nahezu gleichen Zeitfenster auf unbekannte Art und Weise in die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes. Auch aus dieser entwendeten sie diverse elektronische Steuerteile für Landwirtschaftsmaschinen. Den Tätern gelang an beiden Tatorten unerkannt die Flucht. Indes entstand insgesamt ein Beute-und Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Ob und inwieweit ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Vor diesem Hintergrund sucht die Kripo Altenburg Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern gegen können. Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 481-0 aufgenommen. (JMV)

