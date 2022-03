Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Gartenanlage

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Mehrere Gartenlauben einer Gartenanlage in Harth-Pöllnitz (OT: Großebersdorf) wurden das Ziel eines bislang noch unbekannten Diebes. Dieser drang, im Zeitraum vom 22.03.2022, 17.30 - 23.03.2022, 08.30 Uhr, zum Teil gewaltsam in die Lauben ein und entwendete daraus diverse Werkzeuge und Elektrogeräte. Anschließend gelang ihm die Flucht. Nach einer ersten Übersicht entstand ein Beute-und Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Entsprechende Angaben werden unter der Telefonnummer: 03661/6210 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell