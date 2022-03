Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter zerlegt und in Bach geschmissen

Gera (ots)

Gera: Ein zur Miete stehender E-Scooter wurde in der Zeit vom 22.03.2022 - 23.03.2022 das Ziel eines bislang noch unbekannten Diebes. Dieser entwendete verschiedene Einzelteile, darunter das Versicherungskennzeichen, vom E-Scooter und warf diesen anschließend in einen angrenzenden Bach in der Reichsstraße. Danach gelang dem Täter unerkannt die Flucht. Insgesamt entstand ein Beute- und Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell