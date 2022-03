LPI-G: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Altenburg (ots) - Untschen-Burkersdorf: Am 21.03.2022 um 13:20 Uhr überholte auf der B 7 in Fahrtrichtung Schmölln ein 22-jähriger syrischer Fahrer eines Pkw Peugeot trotz Gegenverkehr eines Lkw einen Pkw Renault. Er schert in der Folge zu früh ein, kollidiert mit dem Pkw Renault und fuhr quer über die Fahrbahn auf das angrenzende Feld. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verlezt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

