POL-F: 220304 - 0246 Frankfurt-Sachsenhausen: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 3. März 2022, gegen 13.30 Uhr, wurde eine 82-jährige Frau von einer anderen Frau angesprochen. Die jüngere Frau bot ihre Hilfe an, indem sie die Einkaufstasche der 82-Jährigen in deren Wohnung in der Hedderichstraße tragen wollte. Während die Täterin alleine die Einkaufstasche durch das Treppenhaus trug, verweilte die Geschädigte bei dem in einem Kinderwagen befindliche Kind der "freundlichen" Dame. Erst später am Abend fiel der Geschädigten auf, dass aus dem in der Einkaufstasche befindlichen Portemonnaie der 50 EUR-Schein entwendet worden war.

Die jüngere Frau wird beschrieben als 30-40 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und rundlichem Gesicht. Die Frau führte einen Kinderwagen mit sich, in dem sich ein etwa 12 Monate altes Kind befand. Gemäß eigenen Angaben würde es sich bei ihr um eine Italienerin handeln, welche im Pflegedienst tätig sei.

