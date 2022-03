Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220303 - 0245 Frankfurt: Polizei beendet rasante Fahrt - Auto und Führerschein sichergestellt

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von Montag auf Dienstag (1. März 2022) beendete eine zivile Streife der Frankfurter Polizei die rasante Autofahrt eines 20-jährigen Mannes. Nach Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 120 km/h stellten die Beamten sowohl Auto als auch Führerschein des 20-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Eine Zivilstreife der Direktion Verkehrssicherheit befuhr gegen 02.00 Uhr die Miquelallee in stadtauswärtiger Richtung. Dabei fiel ihnen ein Auto auf, welches auffällige Fahrmanöver durchführte und sich zunächst neben und dann vor sie setzte. Aus der Heckscheibe des PKW wurde zudem mit einem taschenlampenähnlichen Licht in Richtung der zivilen Polizeistreife geleuchtet bzw. geblinkt. Wenige Augenblicke später fuhr der Wagen nach rechts auf die Landesstraße 3004 in Richtung des Frankfurter Nordens auf und beschleunigte stark. Bei erlaubten 80 km/h fuhr der 20-jährige Fahrer bis zu 200 km/h, was durch die eingebaute Video- und Geschwindigkeitsmessanlage der Zivilstreife aufgezeichnet werden konnte.

Mittels Blaulicht und optischem Anhaltesignal gelang es den Beamten, die Fahrt zu stoppen und das Fahrzeug zu kontrollieren. Dieses war mit drei jungen Männern besetzt. Gegen den 20-jährigen Autofahrer leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ein und stellten das Auto und dessen Führerschein sicher. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell