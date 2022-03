Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220303 - 0242 Frankfurt-Niederursel: Jugendliche überfallen 10-jähriges Mädchen

Frankfurt (ots)

(ne) Eine 10-Jährige ist gestern Morgen vor ihrem Haus im Gerhart-Hauptmann-Ring von einer Gruppe Jugendlicher überfallen worden. Das Mädchen wurde dabei verletzt. Die 10-Jährige war gerade auf dem Weg in die Schule, als fünf Jugendliche gegen 8:30 Uhr das Mädchen unweit des Mehrfamilienhauses abfingen und bedrohten. Die Täter verlangten dabei Bargeld von ihrem Opfer und hauten dem Mädchen auf die Nase. Einer der Täter schlug ihr in den Bauch, während ein anderer die Tat offenbar mit seinem Handy filmte. Das Mädchen hatte kein Geld dabei, so dass die Jugendlichen von ihr abließen.

Erst als die 10-Jährige mit ihrer blutigen Nase in die Schule kam, wurde von dort die Polizei verständigt. Die ersten Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 16-Jährigen. Die anderen vier Täter sind aktuell unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Das Mädchen beschrieb die Jugendlichen wie folgt:

1. Täter: Ca. 16 Jahre alt, 170 cm groß, blonde Haare, pickliges Gesicht, grauer Hoodie, schwarze Jogginghose, schwarzer Rucksack mit weißem Nike Logo.

2. Täter: Ca. 16 Jahre, 170 cm groß, dicklich, helle Haut, braune lockige Haare, schwarzer Pullover, weiße Jogginghose.

3. Täter: Ca. 16 Jahre alt, 170 cm groß, dunkelhäutig, buschige braune Haare, Diamant-Ohrring, weißer Pullover, schwarze Jeans.

4. Täter: Ca. 16 Jahre alt, 170 cm groß, blonde Haare, helle Haut, schwarzer Pullover, blaue Jeans.

5. Täter: Ca. 16 Jahre alt, 170 cm groß, schwarze Maske, helle Haut, grauer Pullover mit zugehöriger grauer Jogginghose.

Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 11400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell