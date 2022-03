Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220303 - 0241 Frankfurt-Preungesheim: Wohnwagenbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwoch, den 02. März 2022, brannte im Stadtteil Preungesheim ein Wohnwagen komplett aus.

Gegen 18:50 Uhr meldete ein Anwohner in der Walter-Hesselbach-Straße einen auf einem Privatparkplatz stehenden Wohnwagen, der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand und brannte in der Folge vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde außerdem ein direkt neben dem Wohnwagen stehender Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell