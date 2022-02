Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen Denzlingen: Feuermelder missbraucht

Freiburg (ots)

Was möglicherweise gedankenlos und vielleicht auch ohne böse Absichten gelegentlich geschieht, hat weitreichende Konsequenzen: In einem Schulhaus in Denzlingen zerschlug ein noch nicht namentlich ermittelter Täter die Schutzabdeckung eines Feuermeldeknopfs und drückte diesen im Anschluss. Ein Grund für diese Betätigung oder gar ein Brand lag nicht vor. Zur Folge haben solche Aktionen, dass wie im Beispiel von Montagmittag um die 50 Kräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei vermeidbar auf den Plan gerufen wurden. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil genau solche Noteinrichtungen ausschließlich für Notfälle vorgesehen sind, ermittelt die Polizei nun wegen des Straftatbestandes des § 145 StGB, Missbrauch von Notrufeinrichtungen. Wer sachdienliche Hinweise auf den nun gesuchten Täter geben kann, möge sich mit der Polizei in Denzlingen in Verbindung setzen. Telefon: 07666/9383-0.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell