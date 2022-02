Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Freiburg: Enkeltrick mit Schockanruf - Seniorin betrogen - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Nachdem eine Seniorin nach einem betrügerischen Anruf am Freitag, 18.02.2022, in Lörrach um erhebliche Vermögenswerte gebracht wurde, konnten noch am Abend drei Tatverdächtige festgenommen werden, bei denen mutmaßliche Beutegegenstände sichergestellt wurden. Gegen 10:00 Uhr war die 88-jährige Frau telefonisch von einem vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert worden, der das Gespräch an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergab. Dieser forderte eine hohe Kaution, da der Sohn der angerufenen Frau angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Auf Drängen der sogenannten Keiler holte die Frau den Inhalt ihres Schließfachs bei einer Bank. Gegen 15:00 Uhr übergab die Frau vor ihrer Haustüre die Wertsachen in einer großen braunen Papiertüte mit weißen Henkeln an den "Abholer". Dies beobachtete eine Zeugin, die umgehend die Polizei verständigte. Der Weg des mutmaßlichen "Abholers" konnte zu einem Taxi nachverfolgt werden, in dem sich schon zwei weitere mutmaßliche Mittäter befanden. Zwei weitere Umsteigestationen konnten am Bahnhof Lörrach und am Hauptbahnhof in Freiburg nachvollzogen werden. Dort wurden jeweils die Taxis gewechselt. Schließlich konnten die drei Tatverdächtigen in einem Taxi auf der A5 bei Bruchsal kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Bei den drei Tatverdächtigen konnten mutmaßliche Beutegegenstände aufgefunden und sichergestellt wurden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 17 und 18 Jahren und um einen 20-jährigen, staatenlosen Mann. Gegen alle drei wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg -Zweigstelle Lörrach- durch das zuständige Amtsgericht Untersuchungshaftbefehle erlassen.

Der mutmaßliche "Abholer" wurde als dicklich, mit bräunlichem Teint und mit kurzen, seitlich abrasierten Haaren beschrieben. Er habe ein grünes bzw. türkisfarbenes langes Oberteil mit silbernen Aufdruck und eine blaue ausgewaschene Röhrenjeans mit ausgefransten Hosenbeinen getragen.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Zeugenhinweise! Wem sind die beschriebene Person und/oder die insgesamt drei Tatverdächtigen am Freitag(!) in Lörrach-Stetten im Wohngebiet rund um die Waldorfschule, am Bahnhof in Lörrach oder am Hauptbahnhof in Freiburg aufgefallen? Wer hat andere verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegengenommen.

