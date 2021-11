Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreisverkehr

Gera (ots)

Gera: Ein Seatfahrer (81) befuhr gestern Nachmittag (24.11.2021), gegen 16:05 Uhr den Kreisverkehr in der Zwickauer Straße. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er jedoch geradeaus über die Mittelinsel, als sein Fahrzeug schließlich stoppte. Sowohl der 81-Jährige, als auch seine 79 Jahre alte Beifahrerin wurde verletzt, so dass eine medizinische Versorgung erfolgte. Weiterhin musste der Seat abgeschleppt werden, da an diesem starker Schaden entstand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (RK)

